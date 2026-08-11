एम्बुलेंस फिटनेस रिपोर्ट भेजने के आदेश

रतलाम। शासकीय अस्पतालों से अनफिट एम्बुलेंस का संचालन हो रहा है, किसे दरवाजे नहीं खुलते तो किसी को खिडक़ी में से रस्सी खिंचकर खोला जाता है। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंटर तक रखने की व्यवस्था पर्याप्त नहीं हैं, पट्टी से बांध रखे हैं। जिससे मरीजों की जान जोखिम बना रहता हैं।



जिला प्रबंधक को पत्रिका में 6 अगस्त को प्रकाशित समाचार फिटनेस विहीन एम्बुलेंस दौड़ा रहे, मरीजों की जान से हो रहा खिलवाड़ के विषय में एम्बुलेंस वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट एवं वाहनों के दरवाजे सुधरवाने के संबंध में निर्देशित किया हैं। मई माह में 41 में से मात्र 19 एम्बुलेंस का परीक्षण किया, जबकि पूर्व कलेक्टर मिशा सिंह ने निर्देश दिए थे कि हर माह सभी एम्बुलेंस की जांच होनी चाहिए। इन निर्देशों की अनदेखी कर 108 एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस का संचालन बेखौफ किया जा रहा है।