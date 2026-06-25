25 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

रतलाम मंडी में प्याज के भाव 600 रुपए तेज

आवक कम होने से पश्चिमी बंगाल, बिहार, पंजाब से बढ़ी मांग। आवक घटने से किसानों-व्यापारियों को आगे और तेजी की उम्मीद। वर्तमान में कृषि उपज मंडी में प्रतिदिन 600-700 ट्रॉली प्याज आ रहा है, जबकि यह आंकड़ा लगभग एक हजार ट्रॉली होना चाहिए था।
2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Gourishankar Jodha

Jun 25, 2026

Onion market ratlam news

आवक कम होने से पश्चिमी बंगाल, बिहार, पंजाब से बढ़ी मांग। आवक घटने से किसानों-व्यापारियों को आगे और तेजी की उम्मीद।

रतलाम. शहर की मंडी में इन दिनों प्याज दिन पर दिन लाल होता जा रहा हैं। देसी प्याज के भाव में तेजी का रुख लगातार बने रहने से व्यापारी और किसान खुश हैं। बुधवार को प्याज के भाव में 300 रुपए और गुरुवार 600 रुपए का उछाल दर्ज किया।

महू-नीमच रोड कृषि उपज मंडी में प्याज की आवक कम है, जबकि पश्चिमी बंगाल, बिहार और पंजाब जैसे बाहरी राज्यों से इसकी मांग अधिक है। इस कारण किसानों और व्यापारियों को आगे और तेजी की उम्मीद है।

गुणवत्ता वाले प्याज का भाव 3000 रुपए प्रति क्विंटल
मंडी में 22 जून को भाव 510 से 2380 रुपए प्रति क्विंटल थे। बुधवार को 790 से 2690 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहे। गुरुवार को मंडी खुलने पर न्यूनतम भाव 779 रुपए और अच्छी गुणवत्ता वाले प्याज का भाव 3000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया। जून की पहली तारीख को प्याज के भाव 365 से 1735 रुपए प्रति क्विंटल थे। वर्तमान में कृषि उपज मंडी में प्रतिदिन 600-700 ट्रॉली प्याज आ रहा है, जबकि यह आंकड़ा लगभग एक हजार ट्रॉली होना चाहिए था।

50 रुपए प्रति किलो तक जाने की संभावना
गर्मी के कारण कुछ किसानों का प्याज खराब हुआ है और अब स्टॉक का प्याज आना शुरू हुआ है, जिससे भाव में सुधार देखा जा रहा है। यदि यही स्थिति रही तो प्याज के भाव 50 रुपए प्रति किलोग्राम तक जाने की संभावना है। बुधवार को प्याज का औसत भाव 1690 रुपए प्रति क्विंटल रहा। लहसुन की आवक 783 क्विंटल दर्ज की गई, जिसके भाव 1800 से 24500 रुपए प्रति क्विंटल रहे और औसत भाव 10051 रुपए प्रति क्विंटल रहा।

रतलाम मंडी आ रही अच्छा प्याज
प्याज व्यापारी रितेश बाफना ने बताया कि प्याज कम आ रहा हैं, रतलाम महू-नीमच रोड कृषि उपज मंडी से हर दिन प्याज पश्चिमी बंगाल, असम, दिल्ली, हरियाणा के अलावा बिहार-पंजाब तक पहुंचाया जा रहा हैं। व्यापारियों की माने तो बाहरी राज्यों में मांग अधिक हैं। राजस्थान में भी प्याज बिगड़ा है, इस कारण माल हल्का हैं, अन्य मंडियों की तुलना में रतलाम में अभी माल ठीक आ रहा हैं। आगे ओर भाव में तेजी आने की संभावना हैं।

दिनांक भाव आवक
25 जून 779/3000 11579
24 जून 790/2690 15624
22 जून 510/2380 15500
20 जून 405/2501 13460
19 जून 610/2541 13752
18 जून 621/2551 19268
16 जून 560/2481 9268
15 जून 305/2005 9392

रतलाम के चार उत्पाद के स्वादों को मिली जीआई टैग पहचान

ये भी पढ़ें
Ratlam GI Tag News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Jun 2026 10:30 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / रतलाम मंडी में प्याज के भाव 600 रुपए तेज

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मानसून अलर्ट: रतलाम जिले में कहां कितना बरसा पानी

Monsoon Alert ratlam news
रतलाम

अब खाद्यान्न पात्रता पर्ची से मिलेगा शासन की इन योजनाओं का लाभ

government scheme news ratlam
रतलाम

विधायक से डरा प्रशासन, रतलाम में शहर के चारों ओर की तगड़ी नाकाबंदी

Kamleshwar Dodiyar
रतलाम

रतलाम के चार उत्पाद के स्वादों को मिली जीआई टैग पहचान

Ratlam GI Tag News
रतलाम

रतलाम के अधिवक्ताओं को मिलेंगे दो लाभ

Advocates protest
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.