रतलाम मंडी में प्याज के भाव 600 रुपए तेज

गुणवत्ता वाले प्याज का भाव 3000 रुपए प्रति क्विंटल

मंडी में 22 जून को भाव 510 से 2380 रुपए प्रति क्विंटल थे। बुधवार को 790 से 2690 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहे। गुरुवार को मंडी खुलने पर न्यूनतम भाव 779 रुपए और अच्छी गुणवत्ता वाले प्याज का भाव 3000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया। जून की पहली तारीख को प्याज के भाव 365 से 1735 रुपए प्रति क्विंटल थे। वर्तमान में कृषि उपज मंडी में प्रतिदिन 600-700 ट्रॉली प्याज आ रहा है, जबकि यह आंकड़ा लगभग एक हजार ट्रॉली होना चाहिए था।