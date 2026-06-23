रतलाम के चार उत्पाद के स्वादों को मिली जीआई टैग पहचान

रसीली बालम ककड़ी, एंटीऑक्सीडेंट्स गुण गराडू में

जिले में करीब 100 हेक्टेयर में बालम ककड़ी और लगभग 120 हेक्टेयर में गराडू का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में किसान जुड़े हैं। सैलाना की केसरिया बालम ककड़ी अपने रसीले स्वाद और विशिष्ट रंग के लिए जानी जाती है, वहीं रतलामी गराडू अपने बेहतरीन स्वाद, अंदर से मुलायम और बाहर से कुरकुरा बनने की विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। यह विटामिन, खनिज और फाइबर का भी अच्छा स्रोत है। इसमें दिमाग की कार्यप्रणाली विकसित करने वाले तत्व और एंटीऑक्सीडेंट्स गुण भी हैं, जो शुगर को नियंत्रित करते हैं।