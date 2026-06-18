रतलाम मंडी में बाहरी आड़तियों का विरोध, एक मत नहीं व्यापारी

मंडी में पानी की टंकिया खाली, किसान-मजदूर परेशान

रतलाम. महू-नीमच रोड कृषि उपज मंडी में गुरुवार सुबह पानी की टंकियां खाली होने से किसानों के साथ ही मजदूर वर्ग परेशान होते रहें। मंडी सचिव कार्यालय शिकायत पहुंचने के बाद जिम्मेदार हरकत में आए और ताबड़तोड़ खाली पड़ी टंकियों में टैंकरों से पानी भरवाया गया। इस दौरान मंडी सचिव किशोरकुमार नरगावे कर्मचारियों पर नाराज होते भी नजर आए। स्वयं पानी की मुख्य टंकी के पास पहुंचकर पाइप लाइन दुरस्त करवाए। ताकि आगे से ऐसी स्थिति न बने, किसानों को पानी के लिए भटकना न पड़ें। किसान राजेश पुरोहित ने बताया कि किसान-हम्माल पानी नहीं होने से मंडी में परेशान हो रहे थे, मंडी प्रशासन को चाहिए की अवकाश के दिनों में जो भी कमिया उन्हे दुरस्त करना चाहिए।