रतलाम में तबादलों ने विभागों में मचाई खलबली

रतलाम सीएमएचओ और सिविल सर्जन का भी प्रभार बदल गया हैं। अब शिशु रोग विशेषज्ञ प्रभारी सीएमएमच और सिविल सर्जन का पदभार संभालेंगे। नवागत डीडीए ने उज्जैन से आकर कार्यभार संभाला लिया, महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी भी तबादला धार हो जाने पर धार से सुभाष जैन रतलाम पहुंचे हैं। एडीएम डॉ. शालिनी श्रीवास्तव, तहसीलदार ऋषभ ठाकुर का भी जिले से स्थानांतरण हो चुका हैं।