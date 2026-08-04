जेसीबी से ओटा हटाकर जमीन पर कब्जे का आरोप, किसान ने थाने में दी शिकायत

datia news (भाई ने की भाई की हत्या Photo Source- Patrika)
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आलोट। ग्राम धरोला निवासी एक किसान ने पड़ोसी किसानों पर जेसीबी से खेत की सीमा पर बना वर्षों पुराना ओटा हटाकर जमीन पर कब्जा करने तथा निजी भूमि पर लगे बंबूल के पेड़ को उखाड़ने का आरोप लगाते हुए पुलिस थाना आलोट में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की गई है।
शिकायतकर्ता शिवनारायण रावल ने आवेदन में बताया कि उनकी कृषि भूमि ग्राम धरोला स्थित गुराड़िया मार्ग पर सर्वे नंबर 382/562/2, रकबा 0.671 हेक्टेयर है। उनके अनुसार उनकी एवं पड़ोसी की भूमि के बीच वर्षों से मिट्टी का ओटा बना हुआ था, जिसके समीप उनकी निजी भूमि पर पुराना हरा-भरा बंबूल का पेड़ भी खड़ा था। आवेदन के अनुसार 19 जून की रात कथित रूप से जेसीबी मशीन की सहायता से ओटा हटाकर उसकी मिट्टी उनकी भूमि में डाल दी गई तथा ओटे वाली भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि बंबूल के पेड़ को भी उखाड़कर दूसरी ओर डाल दिया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि 20 जून की सुबह खेत पर पहुंचने पर उन्हें घटना की जानकारी हुई। इसके बाद जब उन्होंने पड़ोसियों से इस संबंध में बात की तो उनके साथ गाली-गलौज, विवाद और धमकी दी गई।
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रतलाम
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