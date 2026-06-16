अल नीनो असर, आधा जून मानसून दूर

पिछले साल आंधी हवा ने मचाई थी तबाही

5 जून की तडक़े हुए बारिश के बाद जिले की औसत वर्षा का आंकड़ा एक इंच के करीब था, इसके बाद आसमान पर बादल छा रहे है, लेकिन बरसने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले साल 16 जून को आंधी हवा ने शहर के कई कॉलोनियों में तबाही मचा दी थी। 41 मिमी वर्षा दर्ज की गई थी। इस दौरान शहर में टूटे 48 बिजली पोल, धराशायी हुए पेड़ और बिजली पोल के कारण बंद बिजली सप्लाय को दुरस्त करने के लिए विभाग को 30 लोगों की टीम जावरा से बुलाना पड़ी। सैलाना बस स्टैंड, सब्जी मंडी परिसर मंदिर और दरगाह परिसर में खड़े पेड़ टूट गए, बिजली के पोल झुका दिए थे। डीआरपी लाइन, जवाहर नगर, विनोबानगर, इंदिरा नगर आदि क्षेत्र प्रभावित हुए थे। तापमान पिछले साल के समान पहुंच चुका है।