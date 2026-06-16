आलोट शासकीय अस्पताल में डॉक्टर से मारपीट, वारदात CCTV में कैद

Alot Government Hospital :मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के प्रमुख शहर आलोट नगर में स्थित शासकीय अस्पताल में सोमवार रात हुई मारपीट की घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। ड्यूटी पर तैनात बीएमओ डॉ. देवेंद्र मौर्य पर हुए हमले को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। नगर के इतिहास में इसे उन शर्मनाक घटनाओं में गिना जा रहा है, जिसने स्वास्थ्य सेवाओं की सुरक्षा और सम्मान दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।