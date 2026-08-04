4 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रतलाम

Ratlam news: ‘लॉन्ग ड्राइव पर चलो…’ पत्नी ने किया इंकार, 30 सेकेंड में 10 साल की शादी का अंत

Wife Murder: पुलिस ने आरोपी पति को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है, जबकि मोबाइल डेटा और फॉरेंसिक जांच जारी है।
2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Astha Awasthi

Aug 04, 2026

Ratlam Wife Murder: पति ने कर दी पत्नी की हत्या (Photo Source - Patrika)

Ratlam Wife Murder: पति ने कर दी पत्नी की हत्या (Photo Source - Patrika)

Ratlam Wife Murder: एमपी के रतलाम शहर में पति द्वारा पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली हैं। आरोपी पति अली असरगर को पुलिस ने कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मामले में मोबाइल डेटा और फॉरेंसिक साक्ष्यों की जांच जारी है। घटना के बाद एफएसएल अधिकारियों ने बताया कि कोई भी व्यक्ति ज्यादा गुस्से में कम समय में कई बार सामने वाले को मार सकता है। ऐसा ही अली असरगर ने भी किया। उसने 30 सेकंड में 30 से 40 बार चाकू से हमला किया। ये संभव भी है। वहीं पत्नी रुकैया की मौत की वजह गले पर गहरे वार, श्वास नली की नस कटना और अत्यधिक रक्तस्राव बताया गया है।

लॉन्ग ड्राइव में जाने से किया था मना

घटना के बाद से अभी तक वजह सामने नहीं आई थी कि असरगर ने पत्नी रुकैया को क्यों मारा। लेकिन प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि असरगर ने पत्नी से लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए कहा था लेकिन उसने जाने से मना कर दिया। पत्नी के मना करने पर दोनों के बीच देर तक झगड़ा हुआ। इसी दौरान उसने घर में रखे सब्जी काटने वाले चाकू से पत्नी के गले और सीने पर लगातार वार कर दिए। पुलिस आरोपी को लेकर सीन रिक्रिशन के लिए घर भी गई। यहां पर पुलिस ने हत्या वाले कमरे से आरोपी का मोबाइल जब्त किया गया। पुलिस ने पति-पत्नी दोनों के मोबाइल कब्जे में लेकर कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच शुरू कर दी है।

पत्नी से मिलने की करता रहा जिद

पुलिस ने आरोपी पति से थाने में पूछा कि उसने पत्नी को क्यों मारा… तो अली असरगर ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया लेकिन वो रोता रहा और बार-बार पत्नी से मिलाने की जिद करता रहा और कहता रहा, "रुकैया से मिला दो।" रात 10:30 बजे पत्नी के शव को परिजन और समाजजन की मौजूदगी में दफनाया गया।

डिप्रेशन का था शिकार

परिवार से पता चला है कि असरगर का मोबाइल कारोबार ठीक नहीं चल रहा था। वो छह महीने से डिप्रेशन का इलाज करा रहा था। घटना से एक दिन पहले पत्नी उसे इलाज के लिए इंदौर भी लेकर गई थी। पुलिस ने अभी तक डिप्रेशन को हत्या का आधिकारिक कारण नहीं माना है और सभी पहलुओं की जांच जारी है।

ये है पूरा मामला

बता दें कि माणकचौक थाने के सुनार बावड़ी क्षेत्र में खौफनाक वारदात हो गई। पति अली असरगर (35) ने पत्नी रुकैया (33) से विवाद के बाद सीने पर बैठकर गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पति ने घर में उपयोग आने वाले चाकू से पत्नी के गले पर 35 वार कर गोदने का प्रयास किया और चाकू से ही गला काटा। इससे महिला की आधी गर्दन कटने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हत्याकांड की जानकारी जैसे ही आसपास के लोगों को लगी तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी को उसके घर से ही हिरासत में लेते हुए फिलहाल मामला जांच में लेकर मृतका का मेडिकल कॉलेज में पीएम करवाया। मृतक दंपती की आठ साल की बेटी और तीन साल का बेटा है। दोनों के विवाह को करीब दस साल हो गए थे।

22 तोला सोना, 3 किलो चांदी चोरी, कोर्ट में 2 तोला सोने का चालान पेश, भोपाल पुलिस ने किया खेल

ये भी पढ़ें
Bhopal Police

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

04 Aug 2026 01:28 pm

Published on:

04 Aug 2026 01:28 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / Ratlam news: ‘लॉन्ग ड्राइव पर चलो…’ पत्नी ने किया इंकार, 30 सेकेंड में 10 साल की शादी का अंत

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

महाकाल मंदिर जा रहे कांवड़ यात्रियों का सुखेडा में किया स्वागत

datia news
रतलाम

जेसीबी से ओटा हटाकर जमीन पर कब्जे का आरोप, किसान ने थाने में दी शिकायत

datia news
रतलाम

पुलिस चौकी के पास चोरी: दुकानें खंगाली, मोटरसाइकिल गायब

datia news
रतलाम

सेवरिया स्कूल का किचन शेड खंडहर, भोजन कक्ष में बन रहा

datia news
रतलाम

Ratlam news: ‘रुकैया’ से मिला दो…’, थाने में खूब रोया हत्यारा पति, गले पर चाकू से किए थे 35 वार

Ratlam Wife Murder: पति ने कर दी पत्नी की हत्या (Photo Source - Patrika)
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.