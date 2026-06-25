ब्रेनडेड पति के अंगदान का पत्नी निर्णय, तीन मरीजों के लिए जीवन की नई आस

Ahmedabad: सिर में गंभीर चोट लगने के बाद जब अहमदाबाद सिविल अस्पताल में राजस्थान के डूंगरपुर निवासी 31 वर्षीय बाबूलाल डामोर को ब्रेनडेड घोषित किया गया, तब परिवार की दुनिया मानो थम गई। आंसुओं और असहनीय दुख के बीच भी पत्नी शांतिबेन डामोर ने ऐसा फैसला लिया, जिसने तीन अन्य परिवारों की उम्मीदों को नई सांस दे दी। उनके अंगदान की सहमति से बाबूलाल का लिवर और दोनों किडनी अब तीन गंभीर मरीजों के लिए नवजीवन का आधार बनेंगी।