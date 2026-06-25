एपीके फाइल भेजकर देशभर के लोगों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार

प्राथमिक जांच में सामने आया कि पूर्नानंद ने एपीके फाइल डेवलप करने के बाद उसे टेलीग्राम पर एक बोट के जरिए उपलब्ध कराया था। इन्हें खरीदने वाले 400 लोगों की जानकारी इसके मोबाइल से मिली है। आरोपी 12 से 13 हजार रुपए में एपीके फाइल बेचता था। एपीके फाइल बोट की लिंक इसने विकास और सीताराम को दी थी। ये भी अन्य लोगों को एपीके फाइल बेचते थे। इसे जो व्यक्ति डाउनलोड करता था, उनके मोबाइल कोन्टैक्ट में शामिल सभी लोगों के वॉट्सएप, टेलीग्राम व एन्य प्लेटफॉर्म पर स्वत: इसकी लिंक चली जाती थी। इसमें से जो डाउनलोड करता उनके भी कॉन्टैक्ट लिस्ट वालों को लिंक जाती थी। ऐसे में लाखों लोगों को एक ही दिन में लिंक चली जाती थी।