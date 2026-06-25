Gujarat: बीई में कंप्यूटर साइंस विद्यार्थियों की पहली पसंद, पहले चरण में 34 हजार को प्रवेश

मेरिट में शामिल विद्यार्थियों में से चॉइस फिलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थियों में से सबसे ज्यादा 22662 विद्यार्थियों की पहली चॉइस कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच थी। इस ब्रांच के लिए कुल 653417 चॉइस भरी गई थीं, जिसमें से 15283 विद्यार्थियों को प्रवेश मिला है। सरकारी 206, अनुदानित 2363 की सभी सीटें भर गईं। निजी कॉलेज की 28276 में से 12672 सीटें भरी हैं।इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच 6052 विद्यार्थियों की पहली पसंद रही। इस ब्रांच के लिए कुल 221095 चॉइस भरी गई थीं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच 3891, सिविल इंजीनियरिंग 3683, इलैक्टि्रकल 2274 और केमिकल 1957 विद्यार्थियों की पहली पसंद (चॉइस) थी।