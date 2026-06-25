Ahmedabad: मनपा की 12 समितियों को मिले अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, नायक को एएमटीएस की कमान

अहमदाबाद महानगरपालिका (मनपा) की विभिन्न समितियों के गठन में कांग्रेस के एक भी पार्षद को शामिल नहीं किया गया है। इस पर गुरुवार को मनपा ऑफिस में विपक्षी दल कांग्रेस ने विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस पार्षदों ने इसे लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत बताते हुए हंगामा किया और बाद में वॉकआउट कर दिया।कांग्रेस के दरियापुर के पार्षद नीरव बक्षी ने पार्टी के अन्य पार्षदों के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा ने विपक्ष की पूरी तरह अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि जब मनपा में कांग्रेस की सत्ता थी, तब भाजपा के पार्षदों को विभिन्न समितियों में सदस्यता दी गई थी।