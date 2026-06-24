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अहमदाबाद

गुजरात में दक्षिण-पश्चिम मानसून की एंट्री, नौ दिन की देरी से पहुंचा बारिश का मौसम

दक्षिण-पश्चिम मानसून ने बुधवार को गुजरात में दस्तक दे दी। इस वर्ष मानसून सामान्य तिथि से करीब नौ दिन की देरी से राज्य में पहुंचा है। आमतौर पर मानसून 15 जून के आसपास गुजरात में प्रवेश करता है, लेकिन इस बार इसका आगमन 24 जून को हुआ।
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अहमदाबाद

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Omprakash Sharma

Jun 24, 2026

Rain in Gujarat

फाइल फोटो।

Ahmedabad: दक्षिण-पश्चिम मानसून ने बुधवार को गुजरात में दस्तक दे दी। इस वर्ष मानसून सामान्य तिथि से करीब नौ दिन की देरी से राज्य में पहुंचा है। आमतौर पर मानसून 15 जून के आसपास गुजरात में प्रवेश करता है, लेकिन इस बार इसका आगमन 24 जून को हुआ।

मौसम विभाग के अनुसार मानसून की उत्तरी सीमा फिलहाल सूरत से होकर गुजर रही है। इसके साथ ही दक्षिण गुजरात के वलसाड, नवसारी, डांग, तापी तथा नर्मदा जिले के कुछ हिस्से मानसून की चपेट में आ गए हैं।गुजरात मौसम विभाग के निदेशक अशोक कुमार दास ने बताया कि राज्य में बुधवार से दक्षिण गुजरात के रास्ते मानसून की औपचारिक एंट्री हो गई है। हालांकि मानसून की गति फिलहाल धीमी बनी हुई है, जिस कारण पूरे गुजरात में इसके फैलने में अभी कुछ और समय लग सकता है। उ

न्होंने कहा कि सामान्य स्थिति की तुलना में इस बार मानसून करीब नौ दिन देरी से पहुंचा है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो से तीन दिनों के दौरान मानसून के गुजरात के और अधिक क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। इसके बाद अगले दो से तीन दिनों में गुजरात के अन्य जिलों तक भी मानसून पहुंच सकता है।

हालांकि मानसून के आगमन के बावजूद राज्य में अब तक बारिश का आंकड़ा सामान्य से काफी कम रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बुधवार तक गुजरात में केवल 23 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, जो राज्य की औसत मौसमी वर्षा 909 मिमी का मात्र 2.72 प्रतिशत है।

सागबारा तहसील में सर्वाधिक सवा तीन इंच से ज्यादा बरसात

बुधवार को राज्य में दक्षिण गुजरात के नर्मदा जिले की सागबारा तहसील में सर्वाधिक सवा तीन इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। साथ ही डांग जिले की सुबीर तहसील में 2.13 इंच, डांग में 1.81 इंच और वघई तहसील में करीब एक इंच बरसात हुई। वहीं तापी जिले के उच्छल व सोनगढ़ तहसीलों में भी आधा इंच वर्षा हुई।

यहां हो सकती है बरसात

गुरुवार को दक्षिण गुजरात के सूरत, डांग, तापी, नवसारी, वलसाड जिले व केंद्र शासित प्रदेश दमण तथा दादरा एवं नगर हवेली में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। साथ ही दक्षिण गुजरात के ही भरूच, नर्मदा जिले और मध्य गुजरात के वडोदरा व छोटा उदेपुर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए दक्षिण गुजरात के जिलों में अगले कुछ दिनों में वर्षा गतिविधियों में तेजी आने की संभावना जताई गई है। किसानों और आम नागरिकों को भी लंबे इंतजार के बाद मानसून के आगमन से राहत मिलने की उम्मीद है।

अन्य हिस्सों को करना पड़ेगा इंतजार

दास के अनुसार दक्षिण गुजरात के कुछ जिलों में आगामी दिनों में अच्छी बारिश की संभावना है, लेकिन उत्तर गुजरात, सौराष्ट्र और मध्य गुजरात के कई हिस्सों को मानसून की व्यापक वर्षा के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। अहमदाबाद में भी मानसूनी बारिश के लिए फिलहाल कुछ और दिन प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। तब तक शहर में गर्मी और उमस का असर बना रहने के आसार हैं।

उमस के बीच अहमदाबाद में पारा 40.4

मौसम विभाग के अनुसार अहमदाबाद में गुरुवार को सामान्यत: बादल छाए रहेंगे। गरज-चमक के साथ एक-दो दौर की बारिश या छींटे पड़ने की संभावना है। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 2.5 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.6 डिग्री अधिक रहा। अहमदाबाद समेत राज्य के अनेक हिस्सों में गर्मी और उमस से तत्काल राहत मिलने के आसार कम हैं। हवा में नमी की मात्रा अधिक रहने से उमसभरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है।

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#AhmedabadNews

Updated on:

24 Jun 2026 10:52 pm

Published on:

24 Jun 2026 10:50 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / गुजरात में दक्षिण-पश्चिम मानसून की एंट्री, नौ दिन की देरी से पहुंचा बारिश का मौसम

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