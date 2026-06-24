गुजरात में दक्षिण-पश्चिम मानसून की एंट्री, नौ दिन की देरी से पहुंचा बारिश का मौसम

गुरुवार को दक्षिण गुजरात के सूरत, डांग, तापी, नवसारी, वलसाड जिले व केंद्र शासित प्रदेश दमण तथा दादरा एवं नगर हवेली में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। साथ ही दक्षिण गुजरात के ही भरूच, नर्मदा जिले और मध्य गुजरात के वडोदरा व छोटा उदेपुर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए दक्षिण गुजरात के जिलों में अगले कुछ दिनों में वर्षा गतिविधियों में तेजी आने की संभावना जताई गई है। किसानों और आम नागरिकों को भी लंबे इंतजार के बाद मानसून के आगमन से राहत मिलने की उम्मीद है।