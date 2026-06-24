Ahmedabad: शहर में जल जनित रोगों के फिर बढ़े मरीज, 21 दिन में 777 मरीज

विभाग की ओर से बड़े पैमाने पर जांच अभियान जारी है। इस अवधि में शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में 51,157 रक्त नमूनों की जांच की गई, जबकि डेंगू की पुष्टि के लिए 2,761 सीरम नमूनों का परीक्षण किया गया। पानी की गुणवत्ता पर विशेष नजर रखते हुए शहर के अलग-अलग क्षेत्रों से बैक्टीरियोलॉजिकल जांच के लिए 5,794 पानी के नमूने लिए गए, जिनमें से 59 नमूने अनफिट पाए गए। इन क्षेत्रों में तत्काल सुधारात्मक कदम उठाते हुए पाइपलाइन, जल आपूर्ति व्यवस्था और क्लोरीनेशन की जांच शुरू कर दी गई है।