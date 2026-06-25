क्या ईरान को ज्यादा रियायतें दे रहा है अमेरिका? खाड़ी देशों की चिंता पर मार्को रुबियो ने दिया भरोसा

बहरीन में खाड़ी अरब देशों के विदेश मंत्रियों और अधिकारियों की बैठक में मार्को रुबियो ने कहा कि वॉशिंगटन ईरान के साथ लंबे समय से चले आ रहे तनाव को खत्म कर स्थायी शांति चाहता है। अमेरिका की ओर से उन्होंने भरोसा दिलाया कि ऐसा कोई समझौता नहीं होगा, जो उसके सहयोगी देशों की सुरक्षा और समृद्धि को कमजोर करे। आपको बता दें कि खाड़ी अरब देशों को चिंता है कि यह समझौता ईरान के प्रति बहुत नरम हो सकता है, विशेषकर उस युद्ध के बाद, जिसमें ईरान ने उन पर हमले किए थे।