वेनेज़ुएला में आए डबल भूकंपों में स्पेन के दो नागरिकों की गई जान, 80 स्पैनिश लोग अभी भी लापता

वेनेज़ुएला में आए डबल भूकंप देश के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। रेस्क्यू टीम लगातार मलबे के नीचे फंसे लोगों को बाहर निकालने और लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है। इसी बीच एक चमत्कार देखने को मिला है। राजधानी काराकस के चाकाओ इलाके में डॉन पेपे बिल्डिंग के मलबे से रेस्क्यू टीम ने एक महिला को ज़िंदा बाहर निकाला है। वह महिला 24 घंटे से भी ज़्यादा समय तक मलबे के नीचे फंसी हुई थी। यह जानकारी मेयर गुस्तावो ड्यूक (Gustavo Duque) ने दी। मेयर ड्यूक ने यह भी बताया कि भूकंप से जुड़ी सभी घटनाओं से निपटने के लिए उनकी रेस्क्यू टीम तैनात है।