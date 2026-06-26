रूस पर यूक्रेनी ड्रोन हमला: 660 ड्रोन मार गिराने का दावा, मॉस्को तक पहुंचा खतरा

Ukrainian-Russia-War: रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अब नए और अधिक आक्रामक चरण में पहुंचता दिख रहा है। पिछले कई महीनों से दोनों देशों के बीच मिसाइल और ड्रोन हमले लगातार तेज हुए हैं, जिससे सीमा से दूर के इलाके भी संघर्ष की चपेट में आ रहे हैं। इसी बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने शुक्रवार रात यूक्रेन के 660 ड्रोन मार गिराए, जिन्हें रूस के विभिन्न क्षेत्रों, कब्जे वाले क्रीमिया और आजोव व ब्लैक सी के ऊपर इंटरसेप्ट किया गया। इसे युद्ध शुरू होने के बाद रूस पर हुए सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक माना जा रहा है।