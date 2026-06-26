कांगो के खनिजों की तस्करी पर अमेरिका का एक्शन, रवांडा समर्थित M23 समूह से जुड़ी 4 कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध

US Sanctions M23 Group: अमेरिका ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) से अवैध तरीके से सोना और दूसरे खनिजों की सप्लाई करने वाले नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की है। अमेरिका ने दो व्यक्तियों और चार कंपनियों समेत कुल 6 ठिकानों पर प्रतिबंध लगाए हैं। ये नेटवर्क रवांडा समर्थित सशस्त्र समूह M23 को फायदा पहुंचाने के लिए खनिजों की अवैध सप्लाई में शामिल थे। अमेरिका का कहना है कि इन प्रतिबंधों का मकसद अवैध खनिज कारोबार को रोकना और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों को मजबूत करना है।