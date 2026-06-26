वेनेजुएला के बाद फिलीपींस में आया जोरदार भूकंप, 6.5 रही तीव्रता, जानिए क्या हुआ असर

इससे पहले 8 जून को मिंडानाओ द्वीप के तट के पास 7.8 तीव्रता का बेहद शक्तिशाली भूकंप आया था। इस हादसे में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जबकि 1,403 लोग घायल हुए थे। इस भूकंप से 75,300 से अधिक परिवार प्रभावित हुए थे। करीब 3.46 लाख लोगों पर इसका असर पड़ा था। इनमें से 45 हजार से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा था। इस भूकंप में 12,600 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हुए थे। भूकंप के बाद भूस्खलन समेत करीब 45 अन्य घटनाएं भी दर्ज की गई थीं।