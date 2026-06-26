China Plane Crash: चीन में प्लेन हादसा, बीजिंग की सबसे बड़ी बिल्डिंग से टकराकर चूर-चूर हुआ विमान

इमारत में काम करने वाले सैकड़ों लोग तुरंत बाहर निकाले गए। अभी तक किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने पूरे इलाके को घेर लिया है। फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है।