ईरान ने 3 जहाजों को हॉर्मुज से वापस भेजा, ओमान की घोषणा के बाद कहा- सिर्फ हमारे बताए रूट से ही गुजरना होगा

इस चेतावनी के बाद तीन विदेशी तेल टैंकरों को बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ा। ईरानी राज्य मीडिया IRIB के मुताबिक, ईरानी नेवी कमांडरों ने सभी जहाजों को रेडियो मैसेज के माध्यम से साफ कहा कि इस इलाके में सिर्फ ईरान का कानून चलता है। किसी भी जहाज को बिना अनुमति के हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत नहीं है।