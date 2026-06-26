सोने का कछुआ, लग्जरी घड़ी और हीरों का हार: महंगे तोहफों ने दक्षिण कोरिया की पूर्व प्रथम महिला को पहुंचाया जेल

पिछले साल दिसंबर में दर्ज हुए इस अतिरिक्त मामले की जांच में सामने आया कि किम कियोन ही ने साल 2022 में एक कंस्ट्रक्शन टायकून से कुल 10 करोड़ 30 लाख वॉन (लगभग 67,000 डॉलर) के महंगे आभूषण स्वीकार किए थे। इन आभूषणों में दुनिया के बेहद महंगे और नामी ब्रैंड्स शामिल थे, जिनमें 'वैन क्लीफ एंड अर्पेल्स' का एक नेकलेस, 'टिफनी' का ब्रोच और 'ग्राफ' के ईयररिंग्स शामिल थे। इन आलीशान तोहफों के बदले पूर्व प्रथम महिला ने उस कारोबारी के दामाद को एक पद दिलाने का आश्वासन दिया था।