दुबई में मिसाइल हमले का अलर्ट! प्रशासन की चेतावनी के बाद यूएई में मचा हड़कंप

ईरानी सरकारी मीडिया प्रेस टीवी के अनुसार, स्विट्जरलैंड में कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुई वार्ता के बाद यह फैसला लिया गया। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य जलमार्ग में किसी भी अप्रत्याशित घटना को रोकना और दोनों पक्षों के बीच हुए 14 सूत्री 'इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन' (MoU) के नियमों को लागू करना है, ताकि किसी भी संभावित युद्ध की स्थिति से बचा जा सके।