Serbia President: सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच ने इस्तीफे का किया ऐलान, कहा- ‘कुछ ही हफ्तों में पद छोड़ दूंगा’

Serbia President Aleksandar Vucic: सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच ने घोषणा की है कि वह आने वाले कुछ हफ्तों में अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। उनके इस फैसले के साथ ही देश में समय से पहले राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। यह घोषणा कई महीनों से जारी छात्र-नेतृत्व वाले सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच आई है। राजधानी बेलग्रेड में सरकार समर्थक रैली को संबोधित करते हुए वुचिच ने कहा कि वह केवल कुछ और हफ्तों तक ही राष्ट्रपति रहेंगे और उसके बाद इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव में उनकी दक्षिणपंथी सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी पहले से भी बड़ी जीत दर्ज करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि संभवतः राष्ट्रपति के रूप में समर्थकों को संबोधित करने का यह उनका आखिरी अवसर है।