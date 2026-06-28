Venezuela Earthquake: वेनेजुएला में भूकंप से तबाही बढ़ी, मरने वालों की संख्या 1,430 पहुंची, लाखों लोग अब भी संकट में

कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने सरकारी टेलीविजन पर बोलते हुए कहा कि 10 और देशों की बचाव टीमें जल्द ही राहत अभियान में शामिल होंगी। उन्होंने बताया कि ला ग्वाइरा में सुरक्षा व्यवस्था और स्वच्छता कार्यों के लिए 14 हजार सैनिकों और पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि भूकंप के केंद्र मोरोन और ला ग्वाइरा के कुछ हिस्सों में अब भी बिजली आपूर्ति बाधित है। हालांकि, अन्य प्रभावित क्षेत्रों में बिजली बहाल कर दी गई है और करीब 60 प्रतिशत आपूर्ति सामान्य हो चुकी है।