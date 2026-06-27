वेनेजुएला में तबाही का मंजर: दो भूकंपों से 920 लोगों की मौत, 3 हजार से ज्यादा घायल, मलबे में अब भी दबे हैं हजारों लोग, भारत ने भेजी मदद

Venezuela Earthquake: वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों ने भारी तबाही मचाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने शुक्रवार को बताया कि अब तक 920 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3,360 लोग घायल हुए हैं। हजारों लोगों के अब भी लापता होने की आशंका है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। राहत और बचाव कार्य के लिए कई देशों की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। बुधवार शाम आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो भूकंपों ने वेनेजुएला के कई हिस्सों को झकझोर दिया। सबसे ज्यादा तबाही तटीय राज्य ला गुआइरा में हुई है। सरकार ने इस क्षेत्र को सैन्य नियंत्रण में दे दिया है, जहां राहत और बचाव अभियान युद्धस्तर पर चलाया जा रहा है।