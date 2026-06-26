डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कबूल किया बड़ा गुनाह, अब हो सकती है 5 साल तक की सजा

राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह घटना ट्रंप प्रशासन के पूर्व अधिकारियों पर दबाव बढ़ा सकती है। बोल्टन पहले भी ट्रंप की कई नीतियों से असहमति जता चुके हैं और किताब भी लिखी थी। लेकिन इस बार मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा का है, जो बेहद संवेदनशील है।