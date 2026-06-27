Attack in Karachi: पाकिस्तान के कराची में बड़ा धमाका, पाकिस्तानी रेंजर्स के ऑफिस में ताबड़तोड़ फायरिंग

कराची में बड़ा धमाका(फोटो-X/@SafarKhaN_BALUC)
Karachi Attack: पाकिस्तान के कराची में शनिवार को सिंध रेंजर्स के मुख्यालय पर आत्मघाती हमला हुआ। शुरुआती मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इस हमले में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल बताए जा रहे हैं। हमले के बाद सुरक्षा बलों और हमलावरों के बीच करीब आधे घंटे तक गोलीबारी हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार, हमलावर ने सिंध रेंजर्स के मुख्यालय को निशाना बनाते हुए विस्फोटकों से खुद को उड़ा लिया। इसी दौरान उसके साथ मौजूद अन्य हमलावरों ने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद इलाके में मुठभेड़ छिड़ गई। पहले एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिसके बाद दो छोटे धमाके भी सुनाई दिए। इसके बाद लगभग 30 मिनट तक लगातार गोलीबारी होती रही।
हमला कराची के गुलिस्तान-ए-जौहर इलाके की एक प्रमुख सड़क पर हुआ। यह सड़क कई विश्वविद्यालयों को जोड़ती है और पाकिस्तान के मौसम विभाग के दफ्तर की ओर जाती है। धमाके और गोलीबारी की सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विस्फोट के कारण, मृतकों और घायलों की आधिकारिक संख्या तथा हमले के पीछे किस संगठन या व्यक्ति का हाथ है, इसकी तत्काल पुष्टि नहीं हो सकी है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में इलाके में पुलिस की भारी तैनाती दिखाई दे रही है। कुछ वीडियो में बीच-बीच में गोलीबारी की आवाजें भी सुनाई देने का दावा किया गया है। सिंध के मुख्यमंत्री सैयद मुराद अली शाह ने घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
पाकिस्तान रेंजर्स देश का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल है, जिसकी जिम्मेदारी सीमाओं की निगरानी के साथ-साथ आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना और आतंकवाद विरोधी अभियानों में भाग लेना है। यह बल दंगा नियंत्रण, संवेदनशील क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, वीआईपी सुरक्षा और बड़े सार्वजनिक आयोजनों में भी अहम भूमिका निभाता है। रेंजर्स गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जबकि आवश्यकता पड़ने पर पाकिस्तानी सेना के साथ संयुक्त अभियान भी चलाता है। इसके दो प्रमुख विंग हैं, पंजाब रेंजर्स, जो पंजाब सीमा की निगरानी करता है, और सिंध रेंजर्स, जो कराची सहित पूरे सिंध प्रांत में सुरक्षा व्यवस्था संभालता है।
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