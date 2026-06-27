Attack in Karachi: पाकिस्तान के कराची में बड़ा धमाका, पाकिस्तानी रेंजर्स के ऑफिस में ताबड़तोड़ फायरिंग

Karachi Attack: पाकिस्तान के कराची में शनिवार को सिंध रेंजर्स के मुख्यालय पर आत्मघाती हमला हुआ। शुरुआती मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इस हमले में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल बताए जा रहे हैं। हमले के बाद सुरक्षा बलों और हमलावरों के बीच करीब आधे घंटे तक गोलीबारी हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार, हमलावर ने सिंध रेंजर्स के मुख्यालय को निशाना बनाते हुए विस्फोटकों से खुद को उड़ा लिया। इसी दौरान उसके साथ मौजूद अन्य हमलावरों ने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद इलाके में मुठभेड़ छिड़ गई। पहले एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिसके बाद दो छोटे धमाके भी सुनाई दिए। इसके बाद लगभग 30 मिनट तक लगातार गोलीबारी होती रही।