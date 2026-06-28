27 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Iran-US Conflict: ईरान-अमेरिका तनाव फिर गहराया, ईरान पर लगातार दूसरे दिन अमेरिकी हमला, युद्धविराम पर उठे सवाल

Middle East Conflict: अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान पर हवाई हमले किए। CENTCOM ने कहा कि यह कार्रवाई होर्मुज स्ट्रेट में किकु तेल टैंकर पर ड्रोन हमले के जवाब में की गई। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने के बाद क्षेत्रीय युद्धविराम पर भी नए सवाल खड़े हो गए हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Jun 28, 2026

Strait of Hormuz news

Strait of Hormuz: होर्मुज में फिर बढ़ा तनाव(फोटो-IANS)

Strait of Hormuz: अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान पर सैन्य हमले किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी सेना ने कहा कि यह कार्रवाई एक कमर्शियल तेल टैंकर पर हुए कथित हमले के जवाब में की गई है। इन हमलों के बाद 17 जून को हुए क्षेत्रीय युद्धविराम समझौते पर भी संकट के बादल गहराते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने बयान जारी कर कहा कि यह सैन्य कार्रवाई राष्ट्रपति के निर्देश पर की गई। CENTCOM के मुताबिक, ईरान की ओर से कमर्शियल जहाजों के खिलाफ जारी आक्रामक गतिविधियों के जवाब में अमेरिकी बलों ने यह हमला किया। बयान के अनुसार, अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान की सैन्य निगरानी प्रणाली, कम्युनिकेशन नेटवर्क, वायु रक्षा ठिकानों, ड्रोन भंडारण केंद्रों और समुद्री बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमता से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया।

दक्षिणी ईरान में कई जगह धमाके


हमलों के बाद दक्षिणी ईरान के तहरुई गांव के आसपास, जो सीरिक बंदरगाह के निकट स्थित है, विस्फोटों की खबरें सामने आईं। शुक्रवार को भी अमेरिका ने इसी क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई की थी। ईरान के सरकारी मीडिया ने केश्म द्वीप पर भी हमले की सूचना दी है।

तेल टैंकर पर हमले का दावा


CENTCOM के अनुसार, शनिवार तड़के करीब 4:30 बजे (अमेरिकी पूर्वी समय) पनामा के झंडे वाला तेल टैंकर किकु (Kiku) होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहा था। इसी दौरान उस पर एक अज्ञात प्रोजेक्टायल से हमला हुआ। अमेरिकी सेना का दावा है कि जहाज पर एकतरफा हमले वाले ड्रोन (One-way attack drone) से हमला किया गया था। टैंकर में 20 लाख से अधिक बैरल कच्चा तेल लदा था। हालांकि, इस घटना में किसी भी चालक दल के सदस्य के घायल होने या तेल रिसाव की सूचना नहीं मिली है।

युद्धविराम पर बढ़ा संकट


लगातार दूसरे दिन हुई अमेरिकी कार्रवाई से 17 जून को हुए क्षेत्रीय युद्धविराम समझौते के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। ताजा घटनाक्रम से संकेत मिल रहे हैं कि मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर बढ़ सकता है। आपको बता दें कि एक दिन पहले भी दोनों देशों ने एक-दूसरे पर अटैक किये थे। जिसके बाद माहौल में तनाव पैदा हो गया था।

Venezuela Earthquake: वेनेजुएला में भूकंप से तबाही बढ़ी, मरने वालों की संख्या 1,430 पहुंची, लाखों लोग अब भी संकट में

ये भी पढ़ें
Venezuela Earthquake death toll

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 Jun 2026 04:51 am

Published on:

28 Jun 2026 04:50 am

Hindi News / World / Iran-US Conflict: ईरान-अमेरिका तनाव फिर गहराया, ईरान पर लगातार दूसरे दिन अमेरिकी हमला, युद्धविराम पर उठे सवाल

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Serbia President: सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच ने इस्तीफे का किया ऐलान, कहा- ‘कुछ ही हफ्तों में पद छोड़ दूंगा’

Aleksandar Vucic
विदेश

Venezuela Earthquake: वेनेजुएला में भूकंप से तबाही बढ़ी, मरने वालों की संख्या 1,430 पहुंची, लाखों लोग अब भी संकट में

Venezuela Earthquake death toll
विदेश

Attack in Karachi: पाकिस्तान के कराची में बड़ा धमाका, पाकिस्तानी रेंजर्स के ऑफिस में ताबड़तोड़ फायरिंग

rapid gunfire at the Pakistani Rangers office
विदेश

‘चीन ही है वो देश जो यूक्रेन युद्ध में रूस को बनाए हुए है’, NATO के पूर्व सैन्य प्रमुख एडमिरल रॉब बाउर का बड़ा बयान

Russia Ukraine War
विदेश

हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम का अल्टीमेटम, लेबनान में इजरायल ने की एयर स्ट्राइक, दो लोगों की मौत और कई घायल

Hezbollah warns Israel
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.