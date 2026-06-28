अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी धमकी, कहा- हरकतें नहीं रोकीं, तो अस्तित्व मिटा देंगे

अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी एक बयान जारी किया है। CENTCOM ने कहा कि सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए है। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले ईरान द्वारा M/V Ever Lovely जहाज पर हमले के बाद उसे युद्धविराम का पालन करने का मौका दिया गया था, लेकिन ईरानी बलों ने शनिवार सुबह करीब 4:30 बजे M/T Kiku नामक पनामा-ध्वज वाले तेल टैंकर पर एकतरफा ड्रोन हमला कर दिया। यह जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास दो मिलियन बैरल से अधिक कच्चा तेल लेकर गुजर रहा था।