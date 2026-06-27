Middle East Tensions: बहरीन ने ईरान पर लगाया ड्रोन हमले का आरोप, बोला- तेहरान ने तोड़ा समझौता

'टाइम्स ऑफ इजराइल' के मुताबिक, बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि आज तड़के उसकी संप्रभुता का घोर उल्लंघन किया गया। ईरान ड्रोनों द्वारा उसके क्षेत्र को निशाना बनाया गया है। इन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए उसने ईरान पर शांति प्रयासों को बाधित करने का आरोप भी लगाया। खास बात यह है कि मध्य-पूर्व में जारी युद्ध को समाप्त करने के अमेरिका-ईरान के अंतरिम समझौते पर हस्ताक्षर के बाद हुई। इन हमलों के बाद यह आशंका फिर बढ़ गई है कि ईरान से जुड़ा संघर्ष एक बार फिर नियंत्रण से बाहर हो सकता है।