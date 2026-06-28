24 घंटे के भीतर अमेरिका का दूसरा बड़ा हमला, जवाब में IRGC ने खाड़ी में मौजूद US के सैन्य अड्डों पर दागी मिसाइलें

वहीं, टेलिग्राम चैनल ईरान इंटरनेशनल में IRGC नेवी कमांड का एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है। इसमें ईरानी नेवी ने लिखा कि सिरिक में अमेरिकी सेना की अंधाधुंध फायरिंग से होर्मजु जलडमरूमध्य पर हमारा दबदबा कमजोर नहीं होता है, लेकिन नियम तोड़ने वालों पर हमारी फायरिंग बाकी जहाजों को साफ रास्ते की याद दिलाती है। इस इलाके में अमेरिकी ठिकानों की स्थिति अलग है। उन्हें नरक जैसी हालत का सामना करना पड़ेगा।