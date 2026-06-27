PM Modi Seychelles Visit: पीएम नरेंद्र मोदी के सेशेल्स दौरे के मायने, इससे भारत को क्या लाभ होगा, जानिए

PM Narendra Modi Visit Seychelles : हिंद महासागर के बीचों-बीच स्थित सेशेल्स, भारत के 'विजन सागर' यानि क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास और 'महासागर' का एक अहम स्तंभ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेशेल्स का दौरा समुद्री क्षेत्र की जानकारी और समुद्री डकैती-रोधी अभियानों में संयुक्त प्रयासों को बहुत मजबूत करने में अहम किरदार निभाएगा। मोदी का यह दौरा वहां के 50वें राष्ट्रीय दिवस पर 'गेस्ट ऑफ ऑनर' के तौर पर हो रहा है, यह दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की गोल्डन जुबली का जश्न है। यह दौरा हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक, समुद्री और आर्थिक मौजूदगी बहुत मजबूत करने में कारगर साबित होगा और दोनों देशों की लंबे समय से चली आ रही द्विपक्षीय साझेदारी और पुख्ता करेगा।