केतन हत्याकांड: ‘चेतन सिया के परिवार के लिए अनजान नहीं था’, पुलिस के दावे में सामने आई परिवार से जुड़ी नई कड़ी

Ketan Agarwal Murder Case: केतन अग्रवाल की हत्या का मामला एक सामान्य तयशुदा शादी के रूप में शुरू हुआ था, वह अब पुणे के इतिहास की सबसे सनसनीखेज और भयावह हत्या की जांच में बदल चुका है। रियल एस्टेट कारोबारी के बेटे केतन की हत्या के मामले में पुलिस ने जो खुलासे किए हैं, उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। पुणे केतन अग्रवाल हत्याकांड मामले में यह बात सामने आई है कि मुख्य आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी के रिश्ते को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। जांच के दौरान परिवारों के बयानों और पुलिस पूछताछ में अलग-अलग बातें सामने आई हैं। जांच में पता चला है कि चेतन पहले सिया के भाई साहिल के दोस्त के रूप में जुड़ा था। इसी के माध्यम से चेतन सिया के संपर्क में आया था। मृतक केतन अग्रवाल के परिवार का आरोप है कि सिया के परिवार को इस अफेयर के बारे में जानकारी थी।