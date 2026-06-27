घर में बहू लाने वाला था, कभी सोचा नहीं था बेटा खो दूंगा: केतन के पिता की एक और भावुक अपील

रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की कथित हत्या केस में DY SP गजानन बालासाहेब टोम्पे ने कहा कि केतन की मंगेतर सिया गोयल के भाई साहिल का बयान दर्ज किया गया। शनिवार को उसके माता-पिता प्रवीण गोयल और पूजा गोयल को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसके साथ ही उनके रिश्तेदारों के भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं। गजानन बालासाहेब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सिया के परिजन अभी तक जांच में पूरा सहयोग कर रहे है। उनसे जो भी सवाल पूछे जा रहे है वे सभी जवाब दे रहे है। उन्होंने आगे कहा कि मामले से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ की जाएगी। हम तय कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार बयान दर्ज करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे।