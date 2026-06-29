भीषण गर्मी में मौसमी फलों से सजे बाजार, जामुन, आम और नारियल पानी की बढ़ी मांग

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Summer Fruits: भीषण गर्मी के बीच शहर के बाजार इन दिनों मौसमी फलों की रंगत और खुशबू से गुलजार नजर आ रहे हैं। सड़कों के किनारे लगे ठेलों और फल मंडियों में काले चमकदार जामुन, रसीले आम, लाल-गुलाबी स्ट्रॉबेरी और ताजगी से भरपूर कच्चे नारियल ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। फलों की बढ़ती आवक से बाजारों में रौनक लौट आई है और सुबह से लेकर देर शाम तक खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ देखी जा रही है। इन दिनों बाजार में सबसे अधिक मांग जामुन और आम की बनी हुई है। स्वाद के साथ-साथ स्वास्थ्यवर्धक गुणों के कारण जामुन बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों की पहली पसंद बना हुआ है। गर्मी के मौसम में लोग इसे स्वाद और सेहत दोनों के लिए खरीद रहे हैं। वहीं आम का सीजन भी पूरे शबाब पर है और फल विक्रेताओं के यहां विभिन्न किस्मों के आम उपलब्ध हैं।
उत्तर प्रदेश से दशहरी आम की लगातार आवक हो रही है, जबकि लंगड़ा और बदामी किस्म के आम भी अच्छी मात्रा में बाजार पहुंच रहे हैं। फलों की दुकानों पर सजे आमों की खुशबू ग्राहकों को आकर्षित कर रही है। लोग अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार अलग-अलग किस्मों के आम खरीद रहे हैं, जिससे बाजार में अच्छी बिक्री हो रही है।
दूसरी ओर लाल-गुलाबी स्ट्रॉबेरी भी ग्राहकों को खूब पसंद आ रही है। खासकर बच्चे और युवा इसकी ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं। वहीं भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए कच्चे नारियल और नारियल पानी की मांग में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शहर के प्रमुख चौराहों, बाजारों और व्यस्त मार्गों पर लगे नारियल पानी के ठेलों पर दिनभर ग्राहकों की आवाजाही बनी हुई है।
फल विक्रेताओं का कहना है कि इस वर्ष अधिकांश मौसमी फलों के दाम पिछले साल की तुलना में अधिक हैं। इसके बावजूद लोगों की खरीदारी पर इसका खास असर नहीं पड़ा है। स्वाद और सेहत को प्राथमिकता देने वाले ग्राहक महंगे दाम होने के बावजूद मौसमी फलों की खरीदारी कर रहे हैं। बढ़ती मांग और अच्छी आवक के चलते शहर के फल बाजार इन दिनों पूरी तरह गुलजार नजर आ रहे हैं।
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