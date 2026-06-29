भीषण गर्मी में मौसमी फलों से सजे बाजार, जामुन, आम और नारियल पानी की बढ़ी मांग

Summer Fruits: भीषण गर्मी के बीच शहर के बाजार इन दिनों मौसमी फलों की रंगत और खुशबू से गुलजार नजर आ रहे हैं। सड़कों के किनारे लगे ठेलों और फल मंडियों में काले चमकदार जामुन, रसीले आम, लाल-गुलाबी स्ट्रॉबेरी और ताजगी से भरपूर कच्चे नारियल ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। फलों की बढ़ती आवक से बाजारों में रौनक लौट आई है और सुबह से लेकर देर शाम तक खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ देखी जा रही है। इन दिनों बाजार में सबसे अधिक मांग जामुन और आम की बनी हुई है। स्वाद के साथ-साथ स्वास्थ्यवर्धक गुणों के कारण जामुन बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों की पहली पसंद बना हुआ है। गर्मी के मौसम में लोग इसे स्वाद और सेहत दोनों के लिए खरीद रहे हैं। वहीं आम का सीजन भी पूरे शबाब पर है और फल विक्रेताओं के यहां विभिन्न किस्मों के आम उपलब्ध हैं।