Assam Flood: असम में बाढ़ से बिगड़े हालात, 22 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित, रेलवे पुल क्षतिग्रस्त होने से ट्रेन सेवाएं ठप

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि राज्य सरकार धेमाजी जिले में राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध करा रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि वह हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और प्रभावित लोगों के साथ सरकार पूरी मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री ने जल संसाधन मंत्री सुशांत बोरगोहेन और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री केशव महंत को धेमाजी में ही रहकर राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने प्रभावित परिवारों की सुरक्षा और उनके दीर्घकालिक पुनर्वास को प्राथमिकता देने की बात कही है।