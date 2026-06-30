भारत दौरे पर आएंगी जापान की पीएम सनाए ताकाइची, पीएम नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा, व्यापार और सेमीकंडक्टर सहयोग पर होगी अहम बातचीत



इसके अलावा हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत होगी। हाल में क्वॉड देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में शामिल होने जापानी विदेश मंत्री भारत चुकी हैं। ताकाइची की यात्रा का मुख्य एजेंडा आर्थिक सुरक्षा हो सकता है। उन्होंने पीएम बनने के साथ ही चीन के क्षेत्रीय दबदबे का मुकाबला करने के लिए भू-राजनीतिक गठबंधन बनाने पर जोर दिया है। चीन के प्रति सख्त रुख रखने के बावजूद उन्होंने कूटनीतिक संतुलन बनाए रखा है।