29 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

भारत दौरे पर आएंगी जापान की पीएम सनाए ताकाइची, पीएम नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा, व्यापार और सेमीकंडक्टर सहयोग पर होगी अहम बातचीत

Japan PM India Visit: जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 1 से 3 जुलाई तक भारत दौरे पर रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में रक्षा, व्यापार, निवेश, सेमीकंडक्टर, सप्लाई चेन, एआई, हिंद-प्रशांत सुरक्षा और आर्थिक सहयोग बढ़ाने सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Jun 30, 2026

Japanese PM

जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची(फोटो-ANI)

Japanese PM: जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 1 से 3 जुलाई तक भारत की यात्रा पर रहेंगी। पीएम नरेन्द्र मोदी के नियंत्रण पर पहली बार आ रही पीएम ताकाइची 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। उनके साथ जापानी बिजनेस लीडर्स भी आएंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार इस दौरान दोनों देशों के नेता व्यापार, निवेश, रक्षा, सेमीकंडक्टर, सप्लाई चेन, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।

कई मुद्दों पर होगी बातचीत


इसके अलावा हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत होगी। हाल में क्वॉड देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में शामिल होने जापानी विदेश मंत्री भारत चुकी हैं। ताकाइची की यात्रा का मुख्य एजेंडा आर्थिक सुरक्षा हो सकता है। उन्होंने पीएम बनने के साथ ही चीन के क्षेत्रीय दबदबे का मुकाबला करने के लिए भू-राजनीतिक गठबंधन बनाने पर जोर दिया है। चीन के प्रति सख्त रुख रखने के बावजूद उन्होंने कूटनीतिक संतुलन बनाए रखा है।

रक्षा और तकनीक सहयोग बढ़ाने पर जोर


भारत-जापान के बीच रक्षा तकनीक को लेकर सहयोग हाल में बढ़ा है। भारत ने नौसैनिक जहाजों पर लगाए जाने वाले अत्याधुनिक यूनिकार्न मास्ट रडार खरीदने को लेकर समझौता किया है। शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा को आगे बढ़ाना है। जिसे पिछले वर्ष साइन किया गया था। दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल व आपसी सहयोग बढ़ाया जाना है। इसके साथ ही बुलेट ट्रेन परियोजना में भी जापान मदद कर रहा है।

एआइ-सेमीकंडक्टर पर होगी अहम बातचीत

भारत और जापान के ऑस्ट्रेलिया के साथ सप्लाई चेन रेजिलिएंस इनिशिएटिव के जरिए सहयोग कर रहे हैं। तकाइची की इस यात्रा से सेमीकंडक्टर निर्माण, बैटरी टेक्रोलॉजी, रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर सहयोग को और बढ़ावा मिल सकता है।

भारत-जापान के बीच कितना द्विपक्षीय व्यापार

  • 27.47 अरब डॉलर - का द्विपक्षीय व्यापार दोनों देशों के बीच 2025-26 में।
  • 15.39 अरब डॉलर- का व्यापार घाटा भारत को।
  • 45.61 अरब डॉलर- का निवेश भारत में हुआ 2000 से 2025 के बीच।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप को एक और बड़ा झटका, यौन दुर्व्यहार के लिए चुकाने होने 5 मिलियन डॉलर

ये भी पढ़ें
White housr News

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Jun 2026 04:38 am

Published on:

30 Jun 2026 04:11 am

Hindi News / National News / भारत दौरे पर आएंगी जापान की पीएम सनाए ताकाइची, पीएम नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा, व्यापार और सेमीकंडक्टर सहयोग पर होगी अहम बातचीत

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Coal Pollution Impact: कोयला बिजलीघरों का धुआं बन रहा सोलर एनर्जी का दुश्मन, रिपोर्ट में भारत को सबसे बड़ा झटका

Coal Pollution
राष्ट्रीय

SIR के बीच कांग्रेस का नया चुनावी प्लान, करीबी मुकाबलों वाली सीटों पर बूथ स्तर तक बढ़ाई तैयारी

rahul gandhi
राष्ट्रीय

CBSE तीन-भाषा नीति की नई गाइडलाइन, परीक्षा से ज्यादा तीसरी भाषा सीखने पर जोर

CBSE news
राष्ट्रीय

टोल लेने के बाद अच्छी सड़क देना एनएचएआई की जिम्मेदारी, गड्ढों से वाहन क्षतिग्रस्त होने पर मुआवजा देने का आदेश

Consumer Court Order
राष्ट्रीय

32 साल बाद यमुना जल समझौते को मिली रफ्तार, मानसून का अतिरिक्त पानी अब पहुंचेगा राजस्थान के रेतीले इलाकों तक

amuna Water Sharing
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.