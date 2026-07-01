राम मंदिर चढ़ावा विवाद: चंपत राय ने माना- पुलिस में शिकायत करने में हुई देरी, चोरी से किया इनकार

Ram Mandir Donation Case: राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में तीन घंटे लंबी पूछताछ में मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने पूरी गड़बड़ी में खुद के शामिल होने से साफ इनकार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पूछताछ में चंपत ने कहा कि मेरी चढ़ावा चोरी में कोई भूमिका नहीं है बल्कि भनक लगने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी और गड़बड़ी करने वालों को पकड़वाया। उसके बाद ही एसआइटी बनी और एफआइआर भी करवाई गई। पूछताछ में चंपत राय ने स्वीकार किया कि ट्रस्ट स्तर पर आंतरिक जांच करने के फेर में शुरुआत में पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराना उनकी भूल थी। पुलिस टीम ने चंपत राय से मंदिर की व्यवस्थाओं व चढ़ावे की गिनती, निगरानी व बैंक में जमा की प्रक्रिया से लेकर कर्मचाारियों की नियुक्ति के बारे में पूछताछ की।