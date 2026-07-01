Abhishek Banerjee: अभिषेक बनर्जी के घर पर हुआ पथराव, वीडियो जारी कर कानून-व्यवस्था और भाजपा पर उठाए सवाल

TMC: तृणमूल कांग्रेस के सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने दावा किया है कि मंगलवार सुबह उनके परिवार के आवास के बाहर पथराव किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर शेयर किए गए पोस्ट में उन्होंने घटना को पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून-व्यवस्था से जोड़ते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने हाल ही में पारित 'वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल, 2026' के लागू होने को लेकर भी सवाल उठाए।