30 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Abhishek Banerjee: अभिषेक बनर्जी के घर पर हुआ पथराव, वीडियो जारी कर कानून-व्यवस्था और भाजपा पर उठाए सवाल

Abhishek Banerjee On Bengal Government: टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि उनके परिवार के आवास पर पथराव किया गया। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने पश्चिम बंगाल की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए, भाजपा पर आरोप लगाए और वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल, 2026 को लेकर भी प्रतिक्रिया दी।
2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Anurag Animesh

Jul 01, 2026

TMC MP

अभिषेक बनर्जी(फोटो-IANS)

TMC: तृणमूल कांग्रेस के सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने दावा किया है कि मंगलवार सुबह उनके परिवार के आवास के बाहर पथराव किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर शेयर किए गए पोस्ट में उन्होंने घटना को पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून-व्यवस्था से जोड़ते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने हाल ही में पारित 'वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल, 2026' के लागू होने को लेकर भी सवाल उठाए।

परिवार के घर पर पथराव का दावा

अभिषेक बनर्जी ने अपनी पोस्ट में कहा कि मंगलवार तड़के एक व्यक्ति बाइक से उनके परिवार के आवास के बाहर पहुंचा और पहली मंजिल की खिड़कियों पर कई बार बड़ा पत्थर फेंका। उनके अनुसार, इस घटना में खिड़कियों के शीशे टूट गए। उन्होंने दावा किया कि आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद बिना किसी रोक-टोक के वहां से चला गया।

हिंसा को सामान्य बना दिया गया- अभिषेक बनर्जी

टीएमसी सांसद ने कहा कि यह केवल कानून-व्यवस्था की विफलता का मामला नहीं है, बल्कि राज्य में हिंसा को सामान्य बना दिए जाने का संकेत है। उन्होंने सवाल उठाया कि घटना के समय पुलिस कहां थी और किसके संरक्षण में आरोपी ने इतनी बेखौफ होकर इस वारदात को अंजाम दिया।

भाजपा पर साधा निशाना

अभिषेक बनर्जी ने अपने पोस्ट में भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राज्य में हिंसा और गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि ऐसा माहौल बन गया है, जहां असामाजिक तत्वों को यह भरोसा है कि उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिलेगा और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी।

नए कानून पर भी उठाया सवाल

टीएमसी नेता ने हाल ही में पारित 'वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल, 2026' का जिक्र करते हुए सवाल किया कि क्या यह कानून उन लोगों पर भी लागू होगा, जिन पर भाजपा समर्थित होने के आरोप लगाए जाते हैं।

प्रशासन की भूमिका पर जताई चिंता

अभिषेक बनर्जी ने कहा कि राज्य की मौजूदा स्थिति उन्हें चिंतित और परेशान करती है। उन्होंने हिंसा की घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई की मांग करते हुए प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े किए।

‘साथ थे तो अच्छे, अलग हुए तो गद्दार’, उद्धव ठाकरे को छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ आए सचिन अहिर का तीखा पलटवार

ये भी पढ़ें
Maharashtra politics Sachin Ahir joins shiv sena

खबर शेयर करें:

Updated on:

01 Jul 2026 12:37 am

Published on:

01 Jul 2026 12:22 am

Hindi News / National News / Abhishek Banerjee: अभिषेक बनर्जी के घर पर हुआ पथराव, वीडियो जारी कर कानून-व्यवस्था और भाजपा पर उठाए सवाल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

केतन मर्डर केस के बाद लोहागढ़ किले को देखना चाहते हैं टूरिस्ट, संख्या में 50% की बढ़ोतरी

Ketan Agarwal Murder Case
राष्ट्रीय

पेट्रोल-डीजल पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, विदेश भेजे जाने वाले तेल पर बढ़ा टैक्स, सिर्फ 6 देशों को छूट

Petrol Diesel
राष्ट्रीय

ईरान के राष्ट्रपति से पीएम नरेंद्र मोदी ने की बात, मिडिल ईस्ट में तनाव पर हुई चर्चा

PM Modi, PM Modi Iran Call, Masoud Pezeshkian, Iran President, India Iran Relations, West Asia News, Middle East Conflict, Iran Israel Conflict, Narendra Modi News,
राष्ट्रीय

Monsoon Update: मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट! 2, 3 और 4 जुलाई को गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा समेत कई राज्यों में भारी बारिश

IMD Heavy Rain News
राष्ट्रीय

‘साथ थे तो अच्छे, अलग हुए तो गद्दार’, उद्धव ठाकरे को छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ आए सचिन अहिर का तीखा पलटवार

Maharashtra politics Sachin Ahir joins shiv sena
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.