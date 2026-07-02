लोकतंत्र की पहली सीढ़ी से दूर हो रहे युवा, ग्राम सभाओं पर कम हुआ भरोसा

केरल - ग्राम सभा को स्थानीय विकास योजना का केंद्र बनाया गया है।



पंजाब - शादी के निमंत्रण-पत्र की तर्ज पर ग्राम सभा के आमंत्रण भेजे गए।



बिहार - स्वयं सहायता समूहों के जरिए ग्राम सभाओं से महिलाओं को जोड़ा गया।



असम - ग्राम सभाओं के ज़रिए घर-घर सूचना पहुंचाने की व्यवस्था विकसित की।



झारखंड - ग्राम सभा को लोकतंत्र के उत्सव के रूप में प्रस्तुत किया गया।



राजस्थान - ग्राम सभाओं में महिलाओं की भागीदारी को बेहतर बनाया गया। साथ ही युवाओं को जोडऩे की ज़रूरत भी बताई गई। महिलाओं और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की भागीदारी को अपेक्षाकृत बेहतर बताया गया है, लेकिन युवाओं की कम मौजूदगी, आजीविका संबंधी बाधाओं वऔर बैठकों के निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन को प्रमुख चुनौती माना गया।



मध्यप्रदेश - ग्राम सभाओं पर भरोसा बढ़ाने की चुनौती देखी गई। ऐसे में ग्राम सभा के प्रति जागरूकता और उपस्थिति संतोषजनक मिली, लेकिन समय की कमी, रोजगार और कृषि कार्यों के कारण नियमित भागीदारी प्रभावित होती है। निर्णयों के पालन, पारदर्शिता और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने की ज़रूरत बताई गई है।