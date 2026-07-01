मोहर्रम जुलूस में कथित जहरीले कैप्सूल बांटने की साजिश, आरोपी बोला- 2015 के चुनाव के बाद समुदाय से बढ़ी नाराजगी

Moharram Procession Mumbai: दक्षिण मुंबई में मोहर्रम जुलूस के दौरान करीब 30 हजार कथित जहरीले कैप्सूल बांटने की साजिश के मामले में गिरफ्तार पुणे निवासी फैयाज प्रेमजी (39) से पूछताछ में कई अहम बातें सामने आई हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने दावा किया है कि वर्ष 2015 में जमात (सामुदायिक) चुनाव में हार के बाद उसके मन में खोजा शिया समुदाय और धार्मिक व्यवस्था के प्रति गहरी नाराजगी पैदा हो गई थी, जो समय के साथ बढ़ती चली गई। पुलिस के मुताबिक, फैयाज प्रेमजी का कहना है कि चुनाव में हार के बाद उसे लगा कि उसके 'सुधारवादी विचारों' को समुदाय का समर्थन नहीं मिला। इसी घटना के बाद उसका धार्मिक व्यवस्था से मोहभंग होने लगा और वह धीरे-धीरे धर्म से दूर हो गया।