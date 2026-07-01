हरियाणा के अंबाला में 18 घंटे बाद बोरवेल से निकाला गया 4 साल का बच्चा, NDRF बोली- जिंदा होने के कोई संकेत नहीं दिखे



बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव दल हुक, रस्सी और एल्युमीनियम पाइप की मदद से लगातार प्रयास कर रहे थे। लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। रात के समय भी रेस्क्यू अभियान बिना रुके जारी रहा, इसके लिए हाई-पावर नाइट लाइट्स की व्यवस्था की गई थी। रेस्क्यू टीम के अनुसार, बोरवेल में लगभग 60 फीट की गहराई से लगातार पानी का रिसाव हो रहा था, जिससे नीचे काफी मात्रा में पानी भर गया था। कैमरों से की जा रही निगरानी में बच्चे के शरीर में किसी तरह की हलचल दिखाई नहीं दे रही थी। एनडीआरएफ अधिकारियों ने बच्चे के सुरक्षित बचने की संभावना बेहद कम बताई है।