मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार: जुलाई में भारी बारिश का अलर्ट, यूपी-उत्तराखंड समेत 26 राज्यों में पहुंचा, दिल्ली-राजस्थान में 2-3 दिन में दस्तक



देश के मौसम में 1901 के बाद साल 2026 में पांचवां सबसे सूखा जून दर्ज किया गया है। मौसम विभाग (आइएमडी) के आंकड़ों के अनुसार जून में सामान्य 165.3 मिमी बारिश की बजाय सिर्फ 99.5 मिमी बारिश हुई, जो लंबी अवधि के औसत से 39.8% कम है। मानसून के देरी से केरल पहुंचने और पश्चिमी कृषि क्षेत्रों में दो सप्ताह तक रुकावट के कारण यह स्थिति बनी। इससे धान, मक्का, कपास और सोयाबीन जैसी खरीफ फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी बनी रही, जहां कई जगहों पर अधिकतम तापमान 42 डिग्री से​ल्सियस से ऊपर रहा। इससे पहले 1905, 1926, 2009 व 2014 के जून सूखे रहे थे। इन सालों में सामान्य से कम बारिश हुई थी।