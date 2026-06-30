Monsoon 2026: जून में 551 जिलों में सामान्य से कम बारिश, खरीफ बुवाई पर संकट, कई राज्यों में हीटवेव तो पूर्वोत्तर में बाढ़ का कहर

पश्चिम व मध्य भारत के कई राज्य भरपूर बारिश का इंतजार कर रहे हैं, वहीं भारी बारिश ने असम और अरुणाचल प्रदेश में भारी नुकसान कर दिया है। सोमवार को असम के ढेमाजी जिले में केमी नदी में आई बाढ़ से 300 मीटर लंबा लोहे का रेलवे पुल बह गया। इससे कई इलाकों का सड़क और रेल संपर्क टूट गया। अरुणाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड से तीन लोगों की मौत हो चुकी है। सिक्किम में नदियां उफान पर हैं और कई पुल बह गए हैं। आइएमडी ने इन क्षेत्रों में अगले 5 दिनों तक अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दे रखी है।