Monsoon 2026: जून में 551 जिलों में सामान्य से कम बारिश, खरीफ बुवाई पर संकट, कई राज्यों में हीटवेव तो पूर्वोत्तर में बाढ़ का कहर

मानसून(एआई फोटो-चैट जीपीटी)
Monsoon In India: इस बार देश में जून माह के मौसम ने सूखे का आईना दिखा दिया है। मौसम विभाग (आइएमडी) के आंकड़ों के अनुसार जून में देश के 28 प्रदेशों और 551 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। 1 जून से 29 जून तक मौसमी वर्षा में औसतन 42 प्रतिशत की कमी रही। कई राज्यों में बारिश की भारी कमी (लार्ज डिफिसिएंट ) के कारण खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित हुई है।
राजस्थान, दिल्ली, उत्तरप्रदेश समेत उत्तर-पश्चिम भारत के राज्यों में मानसून की देरी को लेकर चिन्ता बढ़ रही है। मानसून सामान्य रूप से 20 जून तक राजस्थान व उत्तर प्रदेश पहुंच जाता है, लेकिन इस बार दस दिन की देरी हो चुकी है। मानसून की अरब सागर तरफ की शाखा गुजरात व मध्यप्रदेश व बंगाल खाड़ी की शाखा छह दिन से बिहार बॉर्डर पर अटकी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में इसके आगे बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन पूरे देश को कवर करने में अभी और समय लग सकता है।
आइएमडी के अनुसार उत्तर और मध्य भारत में मौसम का मिजाज बार-बार बदल रहा है। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व हरियाणा में अलग-अलग स्थानों पर छिटपुट प्री-मानसून बारिश हो रही है, लेकिन गर्मी और उमस भी सताए हुए हैं। सोमवार को राजस्थान के कई जिलों में 43 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के 45 जिलों और यूपी के 50 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी है। वहीं बिहार के17 जिलों में तेज आंधी-बारिश की संभावना है।
पश्चिम व मध्य भारत के कई राज्य भरपूर बारिश का इंतजार कर रहे हैं, वहीं भारी बारिश ने असम और अरुणाचल प्रदेश में भारी नुकसान कर दिया है। सोमवार को असम के ढेमाजी जिले में केमी नदी में आई बाढ़ से 300 मीटर लंबा लोहे का रेलवे पुल बह गया। इससे कई इलाकों का सड़क और रेल संपर्क टूट गया। अरुणाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड से तीन लोगों की मौत हो चुकी है। सिक्किम में नदियां उफान पर हैं और कई पुल बह गए हैं। आइएमडी ने इन क्षेत्रों में अगले 5 दिनों तक अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दे रखी है।
बारिश की कमी के चलते राजस्थान, मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों में अगेती फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। अधिकतर जगहों पर जेठ्या बाजरा की आस खत्म हो गई। कम बारिश से चारे का संकट गहराने की आशंका है। किसानों की चिन्ता बढ़ रही है। क्योंकि जून में अच्छी बारिश न होने से मूंग, उड़द, तिलहन की बुवाई और धान की रोपाई प्रभावित हुई है।
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