Rain Alert Rajasthan : राजस्थान में 2 जुलाई से भारी बारिश का अलर्ट, जानिए मानसून की कब होगी एंट्री

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार वर्तमान में मानसून की उत्तरी सीमा गुजरात, मध्यप्रदेश, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों से होकर गुजर रही है। अगले तीन-चार दिनों में इसके आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि मौसम विभाग ने अगले सप्ताह से बारिश की गतिविधियों में तेजी आने के संकेत दिए हैं। विभाग के अनुसार कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में अगले तीन-चार दिनों तक मेघगर्जन के साथ मध्यम से कहीं-कहीं तेज बारिश हो सकती है। वहीं जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है।