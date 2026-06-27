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Jhalawar Rain: झालावाड़ में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश, सड़कों पर भरा पानी

Jhalawar Weather: झालावाड़ जिले में शनिवार शाम करीब 5:30 बजे मौसम ने अचानक करवट ली और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई, जो करीब 6:15 बजे तक जारी रही। शहर की सड़कों पर जलभराव हो गया, कई जगह बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। खानपुर में भी आधे घंटे बारिश हुई।
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झालावाड़

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Arvind Rao

Jun 27, 2026

Jhalawar Rain

झालावाड़ में बारिश (पत्रिका फोटो)

Jhalawar Rain: राजस्थान के झालावाड़ जिले में शनिवार की शाम झालावाड़ शहर और आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। शाम को करीब 5:30 बजे तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश का दौर शुरू हुआ, जो लगातार पौने एक घंटे (6:15 बजे) तक जारी रहा।

बता दें कि इस मूसलाधार बारिश के कारण शहर की रफ्तार थम सी गई और सड़कों पर तेजी से पानी जमा हो गया। तेज बारिश रुकने के बाद भी काफी देर तक रिमझिम फुहारें गिरती रहीं। झालावाड़ के अलावा खानपुर क्षेत्र में भी करीब आधे घंटे तक अच्छी बारिश दर्ज की गई।

दुकानदार और राहगीर हुए परेशान

अचानक आई इस आंधी-बारिश से आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि बारिश का पानी दुकानों के अंदर तक घुस गया, जिससे व्यापारियों को अपना सामान भीगने से बचाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। सड़कों पर जलभराव होने से वाहन चालकों और पैदल चलने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

बिजली की सप्लाई बंद

कई जगहों पर नालियां चोक होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर बहने लगा। इस बारिश की वजह से शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया और एहतियात के तौर पर बिजली की सप्लाई भी बंद कर दी गई। हालांकि, इस बदलाव से तापमान में गिरावट आई और लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली।

बारिश में बच्चों ने की जमकर मस्ती

मौसम के इस बदले मिजाज और बारिश की पहली फुहारों का बच्चों ने जमकर स्वागत किया। जैसे ही बारिश शुरू हुई, बच्चों की टोलियां घरों से बाहर निकल आईं। बच्चे सड़कों पर जमा पानी में कूदते-फांदते और एक-दूसरे पर पानी उछालकर मस्ती करते नजर आए।

बच्चों की इस खुशी और उनके बचपन के उल्लास को देखकर वहां से गुजर रहे राहगीरों और स्थानीय लोगों के चेहरों पर भी मुस्कान आ गई। कई बुजुर्गों और बड़ों को बच्चों की इन अठखेलियों को देखकर अपने बचपन के दिन याद आ गए।

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Published on:

27 Jun 2026 07:03 pm

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