Jhalawar Rain: झालावाड़ में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश, सड़कों पर भरा पानी

झालावाड़ में बारिश (पत्रिका फोटो)
Jhalawar Rain: राजस्थान के झालावाड़ जिले में शनिवार की शाम झालावाड़ शहर और आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। शाम को करीब 5:30 बजे तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश का दौर शुरू हुआ, जो लगातार पौने एक घंटे (6:15 बजे) तक जारी रहा।
बता दें कि इस मूसलाधार बारिश के कारण शहर की रफ्तार थम सी गई और सड़कों पर तेजी से पानी जमा हो गया। तेज बारिश रुकने के बाद भी काफी देर तक रिमझिम फुहारें गिरती रहीं। झालावाड़ के अलावा खानपुर क्षेत्र में भी करीब आधे घंटे तक अच्छी बारिश दर्ज की गई।
अचानक आई इस आंधी-बारिश से आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि बारिश का पानी दुकानों के अंदर तक घुस गया, जिससे व्यापारियों को अपना सामान भीगने से बचाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। सड़कों पर जलभराव होने से वाहन चालकों और पैदल चलने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
कई जगहों पर नालियां चोक होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर बहने लगा। इस बारिश की वजह से शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया और एहतियात के तौर पर बिजली की सप्लाई भी बंद कर दी गई। हालांकि, इस बदलाव से तापमान में गिरावट आई और लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली।
मौसम के इस बदले मिजाज और बारिश की पहली फुहारों का बच्चों ने जमकर स्वागत किया। जैसे ही बारिश शुरू हुई, बच्चों की टोलियां घरों से बाहर निकल आईं। बच्चे सड़कों पर जमा पानी में कूदते-फांदते और एक-दूसरे पर पानी उछालकर मस्ती करते नजर आए।
बच्चों की इस खुशी और उनके बचपन के उल्लास को देखकर वहां से गुजर रहे राहगीरों और स्थानीय लोगों के चेहरों पर भी मुस्कान आ गई। कई बुजुर्गों और बड़ों को बच्चों की इन अठखेलियों को देखकर अपने बचपन के दिन याद आ गए।
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