Jhalawar Rain: झालावाड़ में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश, सड़कों पर भरा पानी

अचानक आई इस आंधी-बारिश से आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि बारिश का पानी दुकानों के अंदर तक घुस गया, जिससे व्यापारियों को अपना सामान भीगने से बचाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। सड़कों पर जलभराव होने से वाहन चालकों और पैदल चलने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।