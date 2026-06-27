Jhalawar News: जेल से रिहाई का जश्न पड़ा भारी, हिस्ट्रीशीटर कबीर संजरी 10 साथियों संग फिर गिरफ्तार, 3 कारें जब्त

Rajasthan Jhalawar Crime News: झालावाड़ में जेल से रिहा होने के बाद गैंगस्टर स्टाइल में शक्ति प्रदर्शन करना एक हिस्ट्रीशीटर और उसके साथियों को बेहद भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर रील और वीडियो वायरल कर आमजन में दहशत फैलाने की कोशिश के आरोप में झालावाड़ की कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर कबीर संजरी सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही वारदात में इस्तेमाल की गई तीन कारों को भी जब्त कर लिया है।