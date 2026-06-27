राजस्थान में रोहित गोदारा गैंग की बड़ी साजिश नाकाम, दबोचे गए गुर्गे, विदेशी हथियार बरामद

गैंग की इस विफलता के पीछे एक दिलचस्प तकनीकी कारण भी सामने आया है। वर्तमान में रोहित गोदारा गैंग पुलिस की सर्विलांस से बचने के लिए सिग्नल एप के बजाय किसी दूसरी गोपनीय एप का सहारा ले रही थी। लेकिन वह एप सही तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। डिजिटल कम्युनिकेशन टूटने की वजह से गोदारा गैंग के विदेशों में बैठे आकाओं का स्थानीय गुर्गों से संपर्क नहीं हो पाया, जिससे शूटर्स के राजस्थान पहुंचने में देरी हुई और पुलिस को उन्हें दबोचने का पूरा वक्त मिल गया।